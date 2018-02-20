|923 просмотров
Аваковские полицаи угрожают сгребать луганских селян трактором
Местные органы власти Северодонецка приняли решение ликвидировать рынок, на котором жители окрестных сел могли продать свою продукцию.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом рассказали на youtube-канале «Луганский фронт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Запрет на любую торговлю подтверждают все местные жители, которые, ко всему прочему, признались, что сейчас торговля для них – это единственный шанс выжить.
«Я торгую солениями, которые сама закрывала, а сейчас я их продаю, чтобы хоть как-то заплатить за газ. Если я за день продам весь свой товар, а это маловероятно, то я выручу 100-150 гривен. Это будет мне добавка к моей мизерной пенсии. Украинская власть ездит по Гавайям, а я вынуждена проживать на эту мизерную пенсию. Местные власти пригрозили, что если мы и дальше будем тут торговать, то они нас вместе с товарами сгребут трактором», − пожаловалась пенсионерка.
Стоит отметить, что представители правопорядка поначалу молчали, чьё распоряжение они выполняют, а потом нехотя ответили, что это – указ горсовета.
«Я приехал с Новоайдарского района, чтобы продать творог и молоко. У нас в селе работы нет, в городах для нас тоже нет работы, выживаем только за счёт скотины, которую сами же и вырастили. Это наш единственный источник дохода»,− признался фермер.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.