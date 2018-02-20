20.02.2018, Северодонецк, Николай Кузнецов
  923 просмотров
Донбасс, Общество, Сельское хозяйство, Скандал, Украина

Аваковские полицаи угрожают сгребать луганских селян трактором


Местные органы власти Северодонецка приняли решение ликвидировать рынок, на котором жители окрестных сел могли продать свою продукцию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом рассказали на youtube-канале «Луганский фронт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запрет на любую торговлю подтверждают все местные жители, которые, ко всему прочему, признались, что сейчас торговля для них – это единственный шанс выжить.

«Я торгую солениями, которые сама закрывала, а сейчас я их продаю, чтобы хоть как-то заплатить за газ. Если я за день продам весь свой товар, а это маловероятно, то я выручу 100-150 гривен. Это будет мне добавка к моей мизерной пенсии. Украинская власть ездит по Гавайям, а я вынуждена проживать на эту мизерную пенсию. Местные власти пригрозили, что если мы и дальше будем тут торговать, то они нас вместе с товарами сгребут трактором», − пожаловалась пенсионерка.

Стоит отметить, что представители правопорядка поначалу молчали, чьё распоряжение они выполняют, а потом нехотя ответили, что это – указ горсовета.

«Я приехал с Новоайдарского района, чтобы продать творог и молоко. У нас в селе работы нет, в городах для нас тоже нет работы, выживаем только за счёт скотины, которую сами же и вырастили. Это наш единственный источник дохода»,− признался фермер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть