20.02.2018, Северодонецк, Николай Кузнецов

923 просмотров

Аваковские полицаи угрожают сгребать луганских селян трактором

Местные органы власти Северодонецка приняли решение ликвидировать рынок, на котором жители окрестных сел могли продать свою продукцию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом рассказали на youtube-канале «Луганский фронт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Запрет на любую торговлю подтверждают все местные жители, которые, ко всему прочему, признались, что сейчас торговля для них – это единственный шанс выжить.

«Я торгую солениями, которые сама закрывала, а сейчас я их продаю, чтобы хоть как-то заплатить за газ. Если я за день продам весь свой товар, а это маловероятно, то я выручу 100-150 гривен. Это будет мне добавка к моей мизерной пенсии. Украинская власть ездит по Гавайям, а я вынуждена проживать на эту мизерную пенсию. Местные власти пригрозили, что если мы и дальше будем тут торговать, то они нас вместе с товарами сгребут трактором», − пожаловалась пенсионерка.

Стоит отметить, что представители правопорядка поначалу молчали, чьё распоряжение они выполняют, а потом нехотя ответили, что это – указ горсовета.

«Я приехал с Новоайдарского района, чтобы продать творог и молоко. У нас в селе работы нет, в городах для нас тоже нет работы, выживаем только за счёт скотины, которую сами же и вырастили. Это наш единственный источник дохода»,− признался фермер.