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09.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика

Австрия признала, что санкции против России не сработали, но отменять их не станет


Австрия считает, что санкции, введенные Европейским Союзом против России, не имели нужного влияния на российскую экономику.

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Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью австрийскому изданию Kurier, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Санкции (против России — ред.), принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики. На мой взгляд, эти санкции оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 цена на нефть упала более чем на 70 процентов «, — отметила Кнайсль.

На вопрос журналиста, считает глава МИД экономические ограничения против России справедливыми, Кнайсль отметила, что «справедливость не является категорией политики».

Она не стала уточнять, будет ли Австрия голосовать против продления санкций, зато отметила, что Вена будет действовать «в гармонии с европейскими партнерами».

Кнайсль также отметила, что планирует посетить Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, однако не уточнила, когда именно это произойдет.

Со своей стороны, новый канцлер Австрии Курц заявил, что новое коалиционное правительство не будет сходить с прежнего курса на санкции ЕС против Российской Федерации.

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