17.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Бабицкий: Пока нацистская Украина не будет демонтирована, там будут продолжаться игры варваров

На Украине будут продолжать громить памятники и прочие культурные ценности, так или иначе связанные с Россией, пока не будет сметён националистический режим.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал журналист Андрей Бабицкий.

Напомним, что сегодня в Киеве националистические группировки захватили здание «Россотрудничества» и устроили там погром.

«За последние годы забава нацистских группировок громить здания, так или иначе связанные с Россией, уже стала обычной. Повсеместное «одичание» украинских националистов постепенно распространяется по всей Украине. Вандалы во Львове надругались над памятником погибшим во время Великой Отечественной войны. Из этого всего видно, что они постепенно расширяют границы своего вандализма, связанного уже не только с Россией и памятью собственных предков, воевавших в этой великой войне», – уверен журналист.

Бабицкий считает, что, по мере того, как нацистская улица предъявляет свои права на власть, на часть контроля над страной, всё то, что ещё продолжает называться «украинским государством», откликается на зов о помощи, и просто передаёт им полномочия.

«Зачистка всего и вся от каких-то символов, так или иначе связанных с Россией: зданий, монументов культуры, всего, что может показаться связанным с РФ, будет продолжаться. Больше этим людям, на самом деле, заняться нечем. Экономики нет, культуры нет, каких-то осмысленных созидательных мероприятий тоже нет. За несколько лет их никто не удосужился спланировать. Их обычная нормальная деятельность заключается в разрушении всего, что попадается под руку, ведь на самом деле под слово «российское» можно подогнать всё, что угодно», – считает он.

Журналист заявил, что пока существует нацистская Украина, подобные происшествия будут продолжаться:

«Пока подобное нацистское образование не будет демонтировано, игры варваров и вандалов будут продолжаться».