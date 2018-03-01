01.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Балога отвел Украине 40 лет жизни

Так называемые реформы, которые проводит нынешняя украинская власть, ставят под вопрос перспективы дальнейшего существования страны.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-губернатор Закарпатской области, депутат Верховной Рады Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас никаких реформ не произошло. Если бы у нас были реформы, то жизнь украинцев во время правления президента в два раза бы не ухудшилась. Любые реформы предусматривают улучшение жизни общества, а не ухудшение в разы. Вторая мировая война шла меньше, чем война на востоке Украины, которую президент не хочет признавать. Так мы реформы будем делать еще лет десять, чтобы через сорок лет зажить. Через сорок лет не будет кому потреблять эти блага. Страны не будет, страна будет разрушена… У нас нет улучшений, у нас ВВП не растет, социальный пакет не растет, благосостояние не растет, смертность растет — ну куда мы движемся?», — заявил Балога.