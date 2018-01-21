21.01.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 959 просмотров
Донбасс, Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

Балога призвал «бороться за людей Донбасса» — территории никуда не денутся


Конфликт на Донбассе будет урегулирован без участия Киева западной коалицией в лице США, Германии и Франции, с одной стороны, и Россией, с другой стороны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал бывший губернатор Закарпатской области, депутат Верховной Рады Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При помощи других стран — Германии, Франции, США, но при активном участии России. Вот этот формат я вижу таким, который может принести мир на Донбассе… У нас на первом плане должен стоять вопрос не территорий, а людей. Сначала у нас должен быть процесс, как изменить мысли людей, чтобы мы людей вернули. Территории никуда не денутся, они будут нашими. Сегодня люди не наши — в этом наша проблема. А если говорить о временном промежутке, то я скажу, что это годы. Не меньше пяти-шести лет… Так или иначе, этого не нужно бояться — на повестке дня сегодня прекращение войны и возвращение людей и территорий оккупированого Донбасс. А потом — разговоры о Крыме», — заявил Балога.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть