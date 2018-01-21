21.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Балога призвал «бороться за людей Донбасса» — территории никуда не денутся

Конфликт на Донбассе будет урегулирован без участия Киева западной коалицией в лице США, Германии и Франции, с одной стороны, и Россией, с другой стороны.

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Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал бывший губернатор Закарпатской области, депутат Верховной Рады Виктор Балога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При помощи других стран — Германии, Франции, США, но при активном участии России. Вот этот формат я вижу таким, который может принести мир на Донбассе… У нас на первом плане должен стоять вопрос не территорий, а людей. Сначала у нас должен быть процесс, как изменить мысли людей, чтобы мы людей вернули. Территории никуда не денутся, они будут нашими. Сегодня люди не наши — в этом наша проблема. А если говорить о временном промежутке, то я скажу, что это годы. Не меньше пяти-шести лет… Так или иначе, этого не нужно бояться — на повестке дня сегодня прекращение войны и возвращение людей и территорий оккупированого Донбасс. А потом — разговоры о Крыме», — заявил Балога.