10.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Бандера доведет Украину до цугундера

Чтобы наладить отношения с Польшей, украинская власть должна заявить, что Бандера является героем лишь для части общества, но не для всего государства.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отметивший, что на Украине не собираются отказываться от героизации бандеровцев, декларируя в то же время курс на евроинтеграцию.

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При этом эксперт подчеркнул, что даже в случае смены власти в Польше и победы на выборах «Гражданской платформы» отношение польских политиков к Бандере не изменится.

«Неужели недостаточно ума, чтобы ясно и просто сказать: Бандера — герой для части украинского общества, а за то, что его сделал героем Ющенко, мы ответственности не несем, не собираемся ничего менять, но это идеология тоталитарная, никакого отношения не имеет к демократии, европейским ценностям и так далее», — сказал политолог.

По его мнению, такая позиция могла бы стать основной для снятия напряженности в в украинско-польских отношениях.

«Соответственно настаивание на том, что он [Бандера] будет интегральным героем нашей страны — это путь в тупик. Не может Украина взять и перескочить через Польшу. Тем более что атака на Польшу со стороны Израиля, американцев, уже и французы возмутились — вообще не касается темы Украины и Бандеры», — обратил внимание Погребинский.