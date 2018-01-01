01.01.2018, Авдеевка, Анастасия Самойлова

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Бандеровцы демонстративно провели шествия рядом с линией фронта в Донбассе

В Славянске и прифронтовой Авдеевке сегодня прошли факельные шествия, организованные украинскими националистами по случаю годовщины дня рождения Степана Бандеры.

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Наиболее многочисленной акция оказалась в Славянске, где националисты проводят шествие уже третий год подряд. Интересно, что местная администрация пыталась отказать в праве проведения марша, однако суд встал на сторону бандеровцев.

В Авдеевке марш Бандеры проходил в первый раз и собрал около 30 человек. Тем не менее, организаторы оказались довольны результатом и уже анонсировали следующее шествие на 22 января – т.н. «день соборности Украины».

Олег Тягнибок, лидер националистической партии «Свобода», которая проводила акции в занятых украинской армией городах Донбасса, пояснил, что марши в Авдеевке и Славянске имеют важное идеологическое значение.

«С наступлением темноты по всей Украине начнутся марши националистов, которые организованы их совместными силами… Тот огонь, который сегодня будет гореть над всей Украиной в честь Степана Бандеры, будет огнём ради будущего. Он будет символизировать то, что мы должны стать последним поколением, которое будет бороться за Украину.

Уже наши дети и внуки должны пользоваться плодами великой украинской бандеровской державы. Сегодня такой марш также пройдёт и в прифронтовой зоне, и в Славянске, и даже в Авдеевке, буквально за пару километров от вражеских позиций. Тем самым мы покажем, что хотим жить не в советской, не в большевистской, ни в какой либеральной стране с совершенно чужими традициями, семейными ценностями. Мы не хотим такой Украины», – заявил Тягнибок накануне на митинге в Ивано-Франковске.