02.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Бандеровцы гасили факелы о газоны и тротуары в центре Киева

Участники сегодняшнего бандеровского марша в центре Киева после окончания шествия гасили факелы о газоны и тротуары на Крещатике, а также складывали недогоревшие факелы, в том числе, у припаркованных машин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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