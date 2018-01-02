 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
02.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Вандализм, Киев, Происшествия, Украина

Бандеровцы гасили факелы о газоны и тротуары в центре Киева


Участники сегодняшнего бандеровского марша в центре Киева после окончания шествия гасили факелы о газоны и тротуары на Крещатике, а также складывали недогоревшие факелы, в том числе, у припаркованных машин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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