13.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Бандитские группировки ведут Украину к хаосу

Киевскую власть ждет полный развал, поскольку политические конфликты на Украине все больше решаются силовым путем. Об этом в интервью Ютуб-каналу PolitWera заявил Яков Кедми, израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку политическая ситуация на Украине все время скатывается и все больше разрушается, то мы все больше видим, что политический конфликт решается силой на Майдане или вооруженными организациями того или иного политического толка.

И самая большая трагедия на Украине – что у каждой политической фракции есть своя военная сила – маленькая, бандитская, криминальная, полукриминальная.

До 2014 года они были криминальными. Днепропетровск держали в рамках Украины бандиты. Харьков отбили бандиты. В каждом районе были свои банды, свои криминальные авторитеты. Они определяли карту Украины. И сегодня, когда политическая борьба усиливается, именно вот эти бандитские военные группировки и могут привести страну к хаосу, ко внутренней гражданской войне. И тогда уже будет решать тот, у кого сила. Но армия в этом принимать участия не будет.

Развитее событий на Украине – полный, окончательный развал киевской власти. И, к сожалению, переход к решению политических проблем силовым путем.

Не думаю, что распоясавшиеся бандиты, которые привыкли силой, автоматом, решать внутренний конфликт, вдруг будут исполнять какие-то политические решения, какие-то законы. Заставить бандитов исполнять законы можно только одним способом», — сказал эксперт.