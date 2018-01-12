12.01.2018, Москва, Елена Острякова

1 259 просмотров

Бардак в стране довел украинскую взрывчатку до Сирии — политолог

Взрывчатка, произведенная на Украине, могла быть использована на дронах, атаковавших российскую военную зону в Сирию, потому что в стране царит хаос и оборот оружия никто не контролирует.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое предположение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, их министерство обороны в этом не задействовано. Но Украина может оказаться причастный просто в силу бардака, который там присутствует. Огромное количество неподконтрольных вооруженных формирований, олигархических группировок, всевозможных отмороженных людей, а также коррупция, воровство и расползание оружия по стране, — все это могло создать схему по продаже взрывчатых веществ тем, кому они понадобились», — сказал Михеев.

Он напомнил, что в прошлом уже было много случаев причастности Украины к сомнительным военным операциям.

«Мы знаем, что когда был конфликт в Южной Осетии, украинские военнослужащие незаконно там оказались. В том числе, они были наводчиками комплексов ПВО, которые сбивали наши самолеты. Там же использовалось украинское оружие, которое каким-то образом попало в Грузию. Это и скандал с украинским комплексом «Кольчуга», и с украинскими танками, которые поймали на пароходе, который предположительно шел в одну из зон конфликта в Африке», — сказал Михеев.