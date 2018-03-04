04.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Басурин: ДНР соблюдает «абсолютное перемирие»

Военное командование ДНР разослало во все свои подразделения приказ ни в коем случае не открывать огонь и соблюдать достигнутый вчера режим «абсолютного перемирия».

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Командование Вооружённых сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении «абсолютного перемирия» в зоне вооружённого конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима «тишины», который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего.

С сегодняшнего вечера во все подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, будут направлены специальные представители командования Вооруженных сил, задача которых обеспечивать и контролировать выполнение данного приказа. В случае нарушения приказа, на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности», − заявил Эдуард Басурин.