25.02.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Басурин предоставил схему обстрела санитарного автомобиля армии ДНР со стороны ВСУ

Командование армии ДНР обнародовало составленную в ходе расследования схему обстрела санитарного автомобиля под Докучаевском со стороны ВСУ.

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Схему происшествия сегодня на брифинге предоставил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хочу еще раз вернуться к циничному убийству трех человек вблизи Докучаевска, организованному военным преступником Клочковым 22-го февраля. По данному факту проводятся тщательные следственные мероприятия и будет возбуждено уголовное дело. Вашему вниманию представлена схема обстрела санитарного автомобиля», – заявил замкомандующего.

Басурин отметил, что украинское командование было уведомлено о необходимости эвакуировать военнослужащего ВС ДНР, получившего ранение в результате обстрела ВСУ.

«Более того, украинская сторона обязалась обеспечить режим «тишины» при проведении эвакуационных мероприятий. Несмотря на это, командир 93-й бригады Клочков спланировал убийство и организовал «огневую ловушку» для санитарного автомобиля, в котором находились двое медиков и раненый военнослужащий», – подчеркнул он.

«При этом, убийцы пытались скрыть следы своего преступления и всячески препятствовали эвакуации подбитого санитарного автомобиля с места трагедии, обстреливая данный район из 120-мм минометов», – добавил Басурин.