19.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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Басурин: украинская армия стала образцом деградации

За последние три с половиной года ВСУ прошли путь от серьёзной армии до толпы граждан, желающих подзаработать. И эту точку зрения, высказанную не «кремлёвскими пропагандистами», а украинскими офицерами, не в состоянии заглушить даже жесточайшая цензура, введённая киевскими властями в украинских средствах массовой информации.

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Такое мнение высказал сегодня в ходе брифинга заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На основании ежедневных разведданных, получаемых нами от военнослужащих, проходящих службу на передовых позициях в штабе так называемой АТО и Генеральном штабе ВСУ, можно сделать вывод, что армия Украины за прошедшие 3,5 года прошла путь от силового ведомства, образца лучших армий мира в истории, и строящейся на фундаменте патриотизма, до толпы граждан, единственной целью которых является попытка заработать.

При этом ужас от осознания этого настолько велик, что заявления офицеров, получивших военное образование ещё в Советском Союзе и в первые годы суверенитета Украины, не может остановить никакая цензура, введённая Киевом в средствах массовой информации», – заявил Эдуард Басурин.

При этом он сослался на недавнее интервью начальника штаба 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иванова Ю. В, в котором тот с сообщил о плачевном состоянии дел в подчинённом соединении, которое, по мнению Петра Порошенко является лучшим в ВСУ.

«Все прекрасно понимают, что выход соединения из зоны проведения так называемой АТО с укомплектованностью личным составом и техникой в 60% при отсутствии активных боевых действий говорит о том, что бригада и входила в зону конфликта в таком состоянии», – сообщил Иванов в своём интервью.

«Сначала мы заподозрили начальника штаба в попытке дезинформации, но проведённые проверки показали, что его заявление соответствует действительности. Более того, такое и даже более худшее состояние дел происходит во всех подразделениях ВСУ. Пресловутые заверения военно-политического руководства Украины о том, что денежное довольствие вырастет до невероятных размеров, на самом деле, оказываются просто словами», – сообщил Эдуард Басурин.

Также он добавил, что в настоящее время привлечь для службы в ВСУ возможностью заработать в зоне так называемой АТО получается только абсолютно несостоявшихся в других сферах деятельности граждан Украины, которые по каким-либо причинам не могут выехать на заработки за пределы государства.

«Этим и пользуются работники военных комиссариатов, призывающих на службу в ВСУ большое количество граждан, имеющих судимости, а также состоящих на учётах в наркологических и психоневрологических диспансерах. О чём также сокрушается Иванов Ю. В. говоря, что «…потом с этими призывниками мучаются офицеры в подразделениях…». В итоге, большинство из числа военнослужащих соединения открыто говорят, что пришли в армию просто заработать денег, эта война им не нужна, и просто отсиживаются в окопах. Те же, кто даже немного мотивированы по прибытию в войска, уже через короткое время начинают жаловаться на низкое качество материального обеспечения подразделений и наличие морально устаревшей техники, на которой приходится служить», – сказал в заключение заместитель командующего оперативным командованием ДНР.