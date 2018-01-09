09.01.2018, Киев, Максим Карпенко

2 012 просмотров

Бедность на Украине больше, чем фиксирует ООН- социолог

90% населения Украины находятся за чертой бедности, что расходится с данными Организации объединенных наций, насчитавшей таких более 60%.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила социолог Виталина Буткалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, украинцы тратят 3/4 семейного бюджета на оплату товаров первой необходимости и услуг ЖКХ.

«Уровень бедности составляет порядка 90%. Эти цифры очень отличаются даже от данных такой авторитетной организации, как ООН… Нельзя говорить о каких-то супердейственных реформах, и о суперпланах, даже о патриотизме нельзя говорить, когда большинство людей думают только о том, как им выжить… 32% украинцев говорят, что им не хватает возможности покупать самые необходимые продукты. Это нищета — нет возможности покупать самые необходимые продукты. Большинство населения критически, даже негативно относится к самой сути реформ, не верят в них. В результате растет апатия и, по-сути, идет атомизация общества. Мы ставили вопрос, насколько справедливой считают ту систему, которая существует, и 95% населения говорит, что она несправедлива для большинства населения», — заявила Буткалюк.