11.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Беглая крымчанка кусает локти — на Украине жить хуже, чем в российском Крыму

Сегодня в Крыму, в 2014 году вышедшем из состава Украины и присоединившегося к России, цены на продукты питания и коммунальные тарифы ниже, чем в Киеве.

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Об этом в своем блоге пишет беглая крымская майданщица, участница протестов, организованных Михаилом Саакашвили в Киеве, Лиза Богуцкая.

«Приехали на днях мои друзья из Крыма. Проукраинские до мозга костей. Прошлись по магазинам, чтобы продуктов купить, охренели. Сравнили с ценами в Крыму — дважды охренели. Они ведь помнят ещё 14-й год, когда российские товары стоили в 3-4

раза дороже… Сравнили доходы и коммуналку — вообще решили купить в аптеке антиохренин. А прошло-то всего почти 4 года», — пожаловалась бывшая крымчанка.

«Вот так мы шли на ёлку и рассуждали о чудесных динамичных украинских реформах, которые один пид@рас грозился провести в сжатые сроки, чтобы крымчане обзавидовались и встали в очередь к украинской границе. Этот козел тоже Ли Куан Ю читал. В Житомире собирался построить фонтан, лучше, чем в Виннице… Зарплату солдатам по тысяче в день… А теперь его верная спутница по жизни (ЖТТЛ No 1) на той елке- инвалидке рассказывает детишкам о децентрализации и налоговой реформации.

Видимо, чтобы детишки тоже встали в очередь к украинской границе. Только уже на выезд», — возмущается Богуцкая.

Ее читатели также подтвердили, что уровень жизни в российском Крыму выше, чем на Украине.

«Я когда написал, что в Крыму ниже цены на товары н/п и коммуналку, меня порохоботы смешали с дерьмом и обвинили во всех грехах. Рехворматоры хреновы достали до печенок и желать им добра и счастья язык не поворачивается», — написал в комментариях к записи Сикорщук Андрей..