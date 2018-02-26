26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Беглые крымские майданщики устроили склоку из-за выставки о боевиках АТО

Видные беглые крымские майданщики проигнорировали состоявшуюся в Киеве презентацию фотопроекта «Крымская линия огня», посвященного участникам карательной операции в Донбассе – выходцам с полуострова.

Об этом в своем блоге заявил боевик АТО, бежавший на Украину экс-чиновник мэрии Евпатории Сергей Викарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на выставку пришли представители верхушки запрещенного в РФ меджлиса, однако от участия в презентации отказались Юлий Мамчур, Дмитрий Белоцерковец, Сергей Куницын, Эдуард Леонов, Ирина Фриз, Александр Лиев, Сергей Костинский, Сергей Мокренюк, Василий Зеленчук, Мирослав Мамчак Андрей Щекун и еще ряд украинствующих экс-крымчан.

«Никто не пришел и не поддержал меня и других крымских украинцев. Тупо никто… Были, но не публичные и официальные лица. Я один — и то, не имеющий весомого статуса, рассказывал на телекамеры о Крыме и событиях, о войне и жизни. Так как это, мля, назвать?» — негодует Викарчук.

Он также сообщил, что выставка привела к склоке среди боевиков АТО.

«Негатив в том, что крымских на войне не 100-200 воинов, и всех не вместили в проект из 10 участников, и нереально это сделать, и все, кто не вошел в проект, начали поливать грязью друг друга. Если это не случайно задумано – это плохо», — сокрушается Викарчук.