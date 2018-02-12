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Беглые националисты собрались возвращаться в Донбасс с проектами и тербатами
После «освобождения» Донбасса, беглые украинские националисты собираются поэтапно украинизировать регион, навязывая привезённые с собой «европейские перемоги».
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Об этом в эфире канала «Общественное ТВ Донбасса» заявила бежавшая из Донецка профессор-историк и писательница, называющая себя «русскоязычной украинской националистской», Елена Стяжкина.
«Возвращаться мы будем проектами. Не какой-то призрачной стратегией, прописанной шаг за шагом где-то на Банковой. Мы будем возвращаться людьми, сообществами, группами. Кто-то из нас привезёт муралы, кто-то привезёт территориальные батальоны, кто-то – дистанционное обучение для учителей и прочее. То есть в известной степени сейчас – это пилотные проекты нашего возвращения», – заявила Стяжкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Отметим, украинская националистка ещё в 2014 году заявляла, что «Донбасс не вернется в Украину, потому что Донбасса не существует», поэтому «здесь будет либо Украина, либо ничего».
Метки: Елена Стяжкина, конфликт в Донбассе
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