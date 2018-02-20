20.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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История, Крым, Русская Весна, Украина

Беглый крымский «свидомит» сокрушается: Майданщики оказались такими тугодумами!


Украина уже больше недели не контролировала Крым в 2014 году, а киевские политики продолжали думать, что крымчане «перебесятся» и делали непонятные заявления. Об этом в эфире «Радио Hayat» заявил бывший крымский журналист-майданщик Александр Янковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в постмайданном Киеве не понимали, что реально происходит в Крыму и ничего не предпринимали в противовес.

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«Я говорил с киевскими политиками, с участниками Евромайдана, с военными — никто не понимал, что на самом деле происходит. Они говорили: «Та ну, какие войска». 8-го или 9-го марта появляется призыв партии «УДАР» о том, что пограничники украинские должны немедленно пресечь передвижение российских войск через Керченский пролив. А на то время уже больше недели не было украинских пограничников. Украина уже ничего не контролировала. В Киеве у людей было такое впечатление, что какая-то снова «мешковщина», что люди во что-то играются, хотят выторговать свои преференции и так далее», — сокрушается Янковский.

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