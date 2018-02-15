15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 562 просмотров

Беглый либерал Бабченко: Отделяться может Шотландия, но не Донбасс

Бежавший в Киев российский либерал Аркадий Бабченко исключил право Донбасса на независимость. Он заявил, что выступает за сепаратизм в любом его проявлении, но только не за право ЛДНР на самоопределение. Об этом ныне прислуживающий режиму Петра Порошенко пропагандист заявил в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бабченко, право определять свою судьбу есть у курдов, басков и шотландцец, однако в Донецке – иной случай.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я сейчас либертарианец полный, я за все свободы и независимости, за самоопределение… Я считаю, что, если вы, друзья мои, хотите отделяться, кто, куда угодно, я поддерживаю вообще любой сепаратизм. Но только сепаратизм.

Меня, например, очень сильно напрягает, когда говорят, что на Донбассе сепаратисты. Ну, друзья мои, какие они сепаратисты? Сепаратисты в Шотландии, вот они хотят независимости, сепаратисты — это баски, вот они хотят независимости, сепаратисты — это курды.

А Донбасс оккупирован, это оккупация чистой воды, эти люди — коллаборанты, эти люди — военные преступники», — заявил Бабченко.