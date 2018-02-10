10.02.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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Беглый украинский националист: никаких позитивных моментов в законе «О реинтеграции» для Киева нет

Закон «О реинтеграции Донбасса» не даёт рецептов «киевского освобождения» территорий, а всего лишь называет вещи своими именами.

Такое мнение в эфире канала «ЛОТ» выразил бежавший из Луганска украинский националист Дмитрий Снегирёв.

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«Никоим образом это не изменит ситуацию в Донбассе. Давайте говорить, что закон, подписанный Парубием, но ещё не ратифицированный президентом – это не показатель, и там не заложен принцип освобождения оккупированных территорий», – заявил националист.

По мнению Снегирёва, этот закон лишь иллюстрирует ситуацию, не предлагая никаких практических решений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«И не стоит путать: его часто называют «законом о реинтеграции», «законом о деоккупации» – не может быть реинтеграции территорий без деоккупации. Это абсолютно разные термины. Никаких последствий или позитивных моментов, касающихся освобождения оккупированных территорий, нет», – добавил он.