04.02.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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Беглый украинский националист осадил Турчинова

Прежде, чем пиарить создание кибервойск на Украине, Александру Турчинову стоило бы позаботиться о реальных солдатах на фронте и навести порядок в ВСУ. Такое мнение в эфире канала «ЛОТ» выразил бежавший из Луганска украинский националист Дмитрий Снегирёв.

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«Перед тем, как говорить про кибервойска, стоило бы не забывать о реальных бойцах ВСУ, которые находятся на линии разграничения. Надо, прежде всего, начинать с переоснащения украинской армии, оснащения их современной техникой, чтобы у них была возможность выполнять свои конституционные обязательства по защите территориальной целостности Украины», – заявил Снегирёв.

«Стоит сказать о том, что на четвёртом годе войны на Украине нет своего патронного завода. Вопросы предоставления американского или канадского летального вооружения постоянно муссируется украинскими СМИ, в то время, как у Украины есть свои сверхсовременные разработки в любом направлении военной техники», – сокрушается националист.