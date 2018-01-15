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15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Скандал, Украина

Беглый украинский олигарх выставил на продажу картину с Геращенко, вылизывающим тарелку


 

Бежавший в Испанию украинский олигарх экс-нардеп и бывший соратник Петра Порошенко Александр Онищенко жестко потроллил одиозного соратника Арсена Авакова, нардепа от «Народного фронта» Антона Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продаю картину. Декаданс, Холст, масло, хороша для гостиной, а лучше столовой. Заряжена на позитив. Выставляю на аукцион.
Начальная цена — $100. Аукцион заканчивается в 24:00 сегодняшнего дня!», — написал Онищенко на своей страничке в соцсети.

Таким глумливым образом беглый олигарх, которого нынешняя киевская власть обвиняет в коррупции и хочет экстрадировать на Родину, подписал картинку, высмеивающую известный инцидент с вылизывание тарелки Антоном Геращенко.

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