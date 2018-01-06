06.01.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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«Белгородский десантник»: После плена продолжу воспитание правосеков

В рамках обмена военнопленными, состоявшегося 27 декабря 2017 года, Киев отпустил нескольких жителей Харькова, задержанных в 2014-2015 годах за участие в организации харьковского Антимайдана, захвате здания облгосадмининстрации и пропаганде Русского мира. Среди вырвавшихся из неволи оказался активный участник революционных событий 2014 года в Харькове Сергей Слитенко.

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В плену Сергей находился с апреля 2015 года, но на бывшем инкассаторе тюремное заключение сказалось некритично – крепкое телосложение и выправка выдают характер и род занятий.

ПолитНавигатор: Расскажите о своем участии в Харьковском Антимайдане.

Сергей Слитенко: На самом деле я не слишком много участвовал в массовых мероприятиях, но на площади, разумеется, засветился. Попал даже на фото при штурме ОГА, но, к счастью, украинские СМИ и силовики «определили» меня как белгородского десантника – по их версии администрацию захватывали спецподразделения РФ. В целом же я предпочитал работать самостоятельно или же в тесной компании проверенных людей.

ПолитНавигатор: Можете рассказать, в чем заключалась «работа»?

Сергей Слитенко: «Работали» с правосеками. Проводили с ними воспитательные беседы.

ПолитНавигатор: Когда пришло понимание необходимости таких «бесед»?

Сергей Слитенко: Когда я первый раз увидел, как украинские националисты избивают ветеранов на 9 мая во Львове, понял, что раз такая мразь поднимает голову, значит дела пошли совсем плохо. Пошел и купил себе карабин «Сайга», начал понемногу готовиться. Дело тут вовсе не в политических взглядах – просто я русский и понимаю, что нацистов невозможно перевоспитать. Их нужно только уничтожать.

Во время Майдана понял, что происходящее не имеет никакого отношения к волеизъявлению народа. Это чистой воды вооруженный переворот. Задача была максимально разделить людей, а для этого как можно скорее пролить кровь. Именно для того, чтобы избежать возможности примирения организовали всю эту бойню. Понял, что пришло время готовиться…

ПолитНавигатор: Насколько серьезными были настроения в Харькове в те времена?

Сергей Слитенко: Я считаю, что говорить о серьезных симпатиях к той или иной стороне можно было бы, если бы на площади полуторамиллионного Харькова вышло хотя бы 100 тысяч человек. А вышло не более десятка тысяч. Причем четкого понимания дальнейших шагов практически ни у кого не было. Это было хорошо заметно, когда народ «захватил» обладминистрацию.

Никто не понимал, что с ней делать дальше; никто не готовился ее оборонять. Вместо этого начались сэлфи, распитие алкоголя и т. д. А рядом удивительно кстати оказались какие-то люди, которые всех бесплатно поили направо и налево. К сожалению, я не успел отвести их куда-то в сторонку, чтобы расспросить. Все это сильно напоминало провокацию. Я убеждал народ разойтись, но никто меня не слушал.

ПолитНавигатор: Чем вы занимались после того, как сопротивление в Харькове было подавлено?

Сергей Слитенко: Продолжал работать инкассатором. Время от времени в темное время суток брал «учебники» и выбирался, чтобы продолжить «беседы» с нацистами. Продержался так около года. Потом как-то зашел по делу к соседке. Внезапно слышу, как она кричит: «У нас тут какие-то ряженые покемоны под подъездом». Когда начали выбивать дверь, понял, что это за мной.

Принимала «Альфа» — пока выбивали обычную деревянную дверь, хозяйка успела вызвать милицию. Если бы было чем их встретить – не поздоровилось бы харьковским «специалистам». При обыске «обнаружили» гранату. В детской. Какой придурок хранил бы гранату в детской – ума не приложу. Чтобы доказать, что граната моя, пришлось отказаться от дактилоскопии – моих отпечатков на ней не было. В понятые соседей брать отказывались – через полчаса привезли двух студентов — родом откуда-то с запада Украины.

ПолитНавигатор: Что вам инкриминировали?

Сергей Слитенко: Меня обвиняли в хранении оружия, подрыве флагштока на пр. Правды в Харькове, в терроризме, сепаратизме и многом другом.

ПолитНавигатор: В СБУ с вами работали любимыми методами?

Сергей Слитенко: Да – пытки, угрозы близким, побои – все как полагается. Вначале били. Потом, когда поняли, что это бесполезно, начали пытать. В целом, я старался не корчить из себя героя. Вместо этого, понемногу огребал, тем временем пытаясь выяснить, что СБУ известно обо мне и моих знакомых.

ПолитНавигатор: Легко поверить, что уже на свободе? Как прошел обмен?

Сергей Слитенко: Все произошло очень неожиданно – все еще не могу поверить, что, наконец, оказался на свободе, среди своих. В то же время очень расстроен тем, что многие наши ребята остались в неволе. Еще как минимум 15 политзаключенных остаются в застенках СБУ, в том числе Игорь Джажин, Лариса Чубарова, Марина Ковтун. Вопреки всем попыткам руководства ЛДНР и различных, в том числе международных правозащитных организаций внести этих людей в списки на обмен, Киев принципиально отказывается отдавать тех, кто чуть было не «отжал» первую столицу Украины.

При этом Киев попытался отправить в Новороссию обычных уголовников, которые вообще не имеют ни малейшего отношения к нашему делу. Конечно, будем стараться, чтобы наши соратники как можно скорее попали к нам.

ПолитНавигатор: Что хотелось бы передать украинской власти?

Сергей Слитенко: Ничего печатного, что можно было бы опубликовать в прессе.

ПолитНавигатор: Чем планируете заниматься дальше?

Сергей Слитенко: (загадочно улыбается) Думаю, будем продолжать проводить «воспитательные беседы» с правосеками и прочими тварями.