09.02.2018, Москва, Елена Острякова

1 680 просмотров

Белоруссия будет зарабатывать на российской нефти до 1 млрд долларов в год

Белоруссия будет оставлять себе все экспортные пошлины за нефтепродукты, произведенные из российской нефти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Соответствующие протоколы были ратифицированы сегодня Госдумой РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал замглавы Минфина РФ Илья Трунин, в 2015 году суммы вывозных пошлин достигли 1,27 миллиарда долларов, в 2016-2017 годах — 550 и 600 миллионов долларов.

Фракция ЛДПР отказалась голосовать за ратификацию протоколов. Как объяснил ее представитель Сергей Катасонов.

«Этот протокол размывает и делает неконкретными обязательства этой страны перед нами Пройдет время, и Беларусь скажет: мы вообще России ничего не должны. Если это наш стратегический партнер, и ему необходимо 5 млрд в год, то будем закладывать эти средства в виде кредита. Даже если мы через 10 лет спишем этот кредит, это будет понятно и прозрачно», — сказал Катасонов.