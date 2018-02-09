09.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика

Белоруссия будет зарабатывать на российской нефти до 1 млрд долларов в год


Белоруссия будет оставлять себе все экспортные пошлины за нефтепродукты, произведенные из российской нефти.

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Соответствующие протоколы были ратифицированы сегодня Госдумой РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал замглавы Минфина РФ Илья Трунин, в 2015 году суммы вывозных пошлин достигли 1,27 миллиарда долларов, в 2016-2017 годах — 550 и 600 миллионов долларов.

Фракция ЛДПР отказалась голосовать за ратификацию протоколов. Как объяснил ее представитель Сергей Катасонов.

«Этот протокол размывает и делает неконкретными обязательства этой страны перед нами Пройдет время, и Беларусь скажет: мы вообще России ничего не должны. Если это наш стратегический партнер, и ему необходимо 5 млрд в год, то будем закладывать эти средства в виде кредита. Даже если мы через 10 лет спишем этот кредит, это будет понятно и прозрачно», — сказал Катасонов.

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