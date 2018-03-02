02.03.2018, Минск, Виктор Орлов

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Белорусская оппозиция требует от Лукашенко признать Крым российским

Белорусское общественное движение «Гражданское согласие», критикующее действующее руководство страны в лице президента Александра Лукашенко с пророссийских позиций, призвало официальный Минск признать воссоединение Крыма с Россией.

Об этом говорится в заявлении сопредседателя Артёма Агафонова, сообщает пресс-служба движения.

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«В феврале 2014 года политические авантюристы, опираясь на боевиков, захвативших оружейные склады на западе Украины, нарушив, как украинские законы, так и достигнутые накануне договоренности, совершили в Киеве вооруженный антиконституционный переворот, свергнув законно избранное руководство страны. Это стало концом той Украины, которую мы знали и любили. В стране воцарился хаос и беспредел, незаконные вооруженные формирования националистов наводили свои порядки, наплевав на закон, руководство в Киеве было нелегитимно и не опиралось на волю народа», — считает белорусский политик.

«В этих условиях народ Крыма сделал свой выбор, проведя референдум о выходе из состава Украины и присоединении к России. В условиях отсутствия законной власти в Украине и опасности многочисленных человеческих жертв этот шаг был оправдан. Правильность сделанного выбора подтвердили последующие события. В то время, когда в Одессе людей жгли живьем, а против Донбасса развернули полномасштабную войну, в Крыму был мир», – заявляет Агафонов.

По его мнению, признание российского Крыма не повлияет на отношения с Украиной, поскольку правящий режим в Киеве и так враждебен Беларуси.

«Нам угрожают диверсионными группами и даже предъявляют территориальные претензии. Нужно отдавать себе отчет в том, что белорусско-украинские отношения при нынешнем режиме лучше не станут. Поглощенная националистической и милитаристской истерией Украина за четыре года успела поссориться со всеми своими соседями, в очередной раз доказав, – у режима, построенного на ненависти и шовинизме, друзей быть не может. В то же время Россия продолжает оставаться ближайшим стратегическим союзником белорусского государства», — считает политический деятель.

В сложившихся условиях сопредседатель «Гражданского согласия» призвал белорусское руководство однозначно признать полуостров Крым территорией Российской Федерации.

Отметим, что ранее о признании Крыма Россией заявил председатель парламентской Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный.