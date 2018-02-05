05.02.2018, Минск, Виктор Дубневич

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Белорусская парламентская партия высказалась за признание Крыма российским

Республиканская партия труда и справедливости признаёт принадлежность Крыма к Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в интервью изданию «Политринг» заявил лидер партии Василий Заднепряный.

«Да, признаем. Потому что свободное волеизъявление в виде референдума состоялось, и это факт. В этом надо искать первопричину: не было бы вооруженного переворота в Украине, не было бы и вопроса о Крыме», — ответил политик в интервью корреспонденту на вопрос относительно признания полуострова частью России.

При этом белорусский политик подчеркнул, что Беларусь должна продолжать торговлю с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Даже по законам ВТО, хотя мы и не входим в ее состав, свободные перемещение товаров и денег, торговля должны быть неприкасаемы, и условия, кода отдельные регионы доводятся до голода, недопустимы. Вы видите, сколько за последнее время было шараханий. То Беларусь самый близкий друг, то предатель, то давайте перенесем переговоры из Минска в Астану. Эти шараханья ни к чему хорошему не приведут», — считает Заднепряный.

Отметим, что Республиканская партия труда и справедливости является одной из крупнейших политических сил в Белоруссии, несколько созывов попадала в Палате представителей. Сейчас фракция РПТС насчитывает в национальном парламенте 3 человека. Партия также имеет широкое представительство в местных советах.