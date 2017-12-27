27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Бережная опровергла украинскую ложь: 14 россиян и один эстонец не отказывались от обмена

14 граждан РФ и один гражданин Эстонии, которые находятся на турбазе в городе Светлогорск Донецкой области и которые были включены в списки на обмен со стороны Украины, оставлены на месте дислокации без дальнейшего обмена.

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Об этом сообщила на своей страничке в соцсети правозащитница Елена Бережная.

Она опровергла заявления представителя Украины в Контактной группе Ирины Геращенко о том, что некоторые граждане РФ якобы отказались от обмена.

«Со мной лично связался по телефону Евгений Мефедов, которого Ильичёвский районный суд полностью оправдал по событиям 2 мая в Одессе, но полиция ему вручила надуманное новое подозрение, и попросил предотвратить провокацию со стороны Украины», — написала Бережная.

По ее словам, Евгений Мефедов и его товарищи не отказывались от обмена.

«Они прошли все процедуры для передачи их на другую территорию, в связи с чем просят помощи у правозащитных организаций. Лично мне подтвердили свое согласие именно на сегодняшний обмен граждане РФ Евгений Мефедов, Максим Сливко, Сергей Шилин, Егоров Сергей Геннадьевич, Чёрных Павел, Тимоновский Игорь, а также единственная среди них женщина Ковалис Ольга Валерьевна! Кроме того, также там ждёт обмена гражданин Эстонии Поляков Владимир! Наш Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной проинформировал уже структуры ООН, ОБСЕ, Красного Креста и другие», — сообщила Елена Бережная.