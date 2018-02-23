23.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Д.Б., Крым, Политика, Россия, США, Украина

Березовец объявил воссоединение Крыма с Россией «спецоперацией США»


Воссоединение Крыма с Россией было спецоперацией США. Такую парадоксальную идею высказал в эфире украинского телеканала «1+1» политолог Тарас Березовец, работающий на администрацию Петра Порошенко.

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«Есть такая циничная идея у некоторых экспертов в США, что это может стратегически помогать загнать Россию в капкан. Вы должны понимать, что все держали за руки тогдашнее правительство: и Турчинова, и Яценюка. Звонили по несколько раз на день и предупреждали: никаких агрессивных действий, чтобы ни один солдат не вышел за границы воинской части», — сказал Березовец.

Он сослался на свой разговор с сенатором Джоном Маккейном. Тот якобы предлагал президенту Бараку Обаме послать в  Крым самолет с сенаторами, но тот категорически отказался это делать.

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