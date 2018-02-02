02.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжёлое вооружение ВСУ рядом с домами мирных жителей в Донбассе
Украина продолжает нарушать международное право и размещает военную технику рядом с домами мирных жителей.
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Такую информацию во время брифинга сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На данном изображении, снятом беспилотником ОБСЕ на прошлой неделе, вы можете увидеть 4 самоходных гаубицы. Данное вооружение находится в непосредственной близости от населённого пункта Александрополь, который находится под контролем Украины. Эта военная техника размещена с нарушением согласованных линий разведения вооружения», − отметил Александр Хуг.
Метки: беспилотник, ВСУ, Донбасс, ОБСЕ
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22:47 1 февраляВ украинских школах отменили родительские комитеты
21:15 2 февраляВ Киеве подсчитали работающих на Украине россиян
20:15 2 февраляКлимкин готовится отражать «масштабное вторжение России» с помощью американского оружия
19:45 2 февраляСБУ схватила бывшего замминистра спорта Крыма и обвиняет в «государственной измене»
13:31 2 февраляПосол Украины в Германии пришел в ярость от предложения немецких политиков
11:10 2 февраляПольша вместе с Россией заперли Украину в транзитной мышеловке
9:30 2 февраляПорошенко не рискнул судиться с «Ашаном» в России
23:38 1 февраляКадыров рассказал, по чьей вине Польша стала жертвой
23:05 1 февраляЛитва достроила забор от нелегалов на границе с Россией
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