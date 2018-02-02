02.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Скандал, Сюжет дня, Украина

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал тяжёлое вооружение ВСУ рядом с домами мирных жителей в Донбассе


Украина продолжает нарушать международное право и размещает военную технику рядом с домами мирных жителей.

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Такую информацию во время брифинга сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На данном изображении, снятом беспилотником ОБСЕ на прошлой неделе, вы можете увидеть 4 самоходных гаубицы. Данное вооружение находится в непосредственной близости от населённого пункта Александрополь, который находится под контролем Украины. Эта военная техника размещена с нарушением согласованных линий разведения вооружения», − отметил Александр Хуг.

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