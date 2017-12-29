29.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Без реализации Минска обмены не приближают нас к миру — киевский политолог

Состоявшийся недавно масштабный обмен пленными между участниками конфликта в Донбассе отнюдь не последний, подобных обменов будет еще много.

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Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал украиснкий политолог Руслан Бортник.

«Договоренности между сторонами возможны и при желании достигаются. Этому не мешают ни правые радикалы, ни что-либо другое. В то же время кризис недоверия остается, о чем свидетельствует игра со списками в последний момент. По большому счету этот обмен, безусловно, позитив. Люди вернутся домой, к своим семьям. Они заслужили это, им и так досталось», — сказал эксперт.

Впрочем, добавил он, нынешний обмен оставляет неразрешенными два кризиса.

«Первый — продолжение захвата новых пленных. Стороны продолжают захватывать их, причем это касается как военнослужащих, так и членов оппозиционных движений. Пока не будет разработан механизм обмена всех на всех, обменов будет еще очень много, и они ничего не будут решать. Во-вторых, этот обмен приближает нас к диалогу о необходимости реализации политической части Минских соглашений. Без этого все остальное – сизифов труд, бег на месте, который требует огромных усилий но не приближает в финишу», — резюмировал Бортник.