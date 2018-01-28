28.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Без России ПАСЕ теряет смысл — дипломат

ПАСЕ обессмысливается, как представительный институт, если в него не вернется Российская Федерация.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, речь не идет даже не о финансировании организации, а первоначальных принципах ее появления.

«Долги России перед бюджетом Совета Европы — это важно для Совета Европы, но не является вопросом номер один. Мне кажется, вопрос номер один, как его представляют большинство делегаций в ПАСЕ — это то, что без России нет смысла в существовании самого Совета Европы. Совет Европы — это самая старая панъевропейская организация, которая существует десятки лет, намного более старшая, чем Европейский Союз, она создавалась для того, чтобы европейскую идею и европейский закон распространять на смежные территории. Расцвет Совета Европы пришелся на развал Советского Союза и Совет Европы активно взялась за продвижение европейских конвенций и так далее. Я думаю, что такая концептуальная проблема стоит под номером один», — заявил Кожара.