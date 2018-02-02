02.02.2018
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

Без российских банков уровень прямых инвестиций в Украину рухнул до уровня 2014 года


Заявления украинских властей о якобы инвестиционной привлекательности Украины опровергаются официальной статистикой.

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Об этом в своем блоге пишет киевский экономический эксперт Андрей Блинов.

«Нечувана інвестиційна привабливість. Судя по всему, банковские инвестиции из России (за счет конвертации кредитов) закончились. В последний раз столь мало прямых инвестиций в Украину пришло в очень драматичном 2014 году. Это график прямых иностранных инвестиций в Украину на основе данных платёжного баланса НБУ. Не терпится взглянуть на разрез по источникам поступлений, кто верит-вкладывает и куда», — написал Блинов.

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