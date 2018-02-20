20.02.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Без согласия ЛДНР ООН не пойдет на ввод миротворцев

Пока Киев не найдёт в себе политическую волю сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, любые попытки урегулирования конфликта не сдвинутся с места.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Захарченко уже говорил, что «нормандский формат» перекошен. Получается формула 1+3 без второй стороны конфликта, то есть без Донбасса. А должна быть формула 2+3, где две стороны – Киев и Донецк с Луганском, а три – посредники, то есть Россия, Германия и Франция. И замечу, что формулы урегулирования других конфликтов именно такие. Например, по Приднестровью: 2+5. Где две – Молдавия и Приднестровье, а пять – посредники», – пишет Казаков.

Советник главы ДНР отметил, что в таком случае ООН будет считаться с каждой стороной конфликта.

«Без согласия одной из сторон (например, Донецка) Совбез ООН никогда не пошлёт миротворцев, так как он пошлёт их по факту не мир устанавливать, а воевать. С той стороной, которая не даст согласие на миссию», – считает Казаков.

«Позиция Киева об отказе вести диалог с Донецком и Луганском в принципе абсурдна. И ссылка на то, что Россия поддерживает Донбасс, не работает. Вспомним некоторые конфликты. Что, по Косово надо было вести переговоры с Албанией? А по Кипру переговоры должны вести Греция или Турция? Ведь абсурд! А здесь – не абсурд?», – добавил он.

Представитель ДНР уверен, что до тех пор, пока Киев не смирится с мыслью, что с ним воюет Донбасс, никакие инициативы по урегулированию не будут доведены до конца.