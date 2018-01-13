13.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Бизнес ЕС не понимает: Зачем терять из-за солидарности с вороватым Порошенко?

Европейские бизнесмены не хотят терять миллиарды на «солидарности с Украиной» и продолжении санкций против России. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта, бизнесмен Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО, а европейские бизнес-элиты хотят продолжения торговли с РФ.

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«Вы бы видели настроения бизнес-кругов, которые из-за нас, показав солидарность, теряют миллиарды. Они не хотят больше терять. Они не хотят, я вам скажу, самое главное, чтобы эти вруны больше не рассказывали, они не хотят холодной войны с Россией. И ни в какой Европе нас не ждут. И в НАТО тоже. Потому что надо соответствовать, а не разворовывать», — заявил Червоненко.