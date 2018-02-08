08.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Компромат, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Финансы

Бизнес-партнера Таруты арестовали за многомиллиардное мошенничество в России


Бывший гендиректор корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и бизнес-партнер олигарха Сергея Таруты Олег Мкртчан арестован в Москве. Бизнесмена подозревают в хищении средств, выданных его компаниям российским «Внешэкономбанком» на развитие бизнеса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Постановлением суда 8 февраля 2018 года было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Олега Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года», — сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Юнона Царева.

Сообщается, что СК РФ предъявил руководителю корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олегу Мкртчану обвинение по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как уточняет Лайф, предъявленные руководителю корпорации «Индустриальный союз Донбасса» обвинения в мошенничестве могут быть связаны с хищением части средств, выданных корпорации в 2009 году российским «Внешэкономбанком» на развитие и различные проекты на Украине и в Краснодарском крае России.

«По версии следствия, часть этих средств была выведена через офшорные компании на Кипре и Виргинских островах и похищена для личного обогащения Мкртчаном», — уитирует издание источник в СКР.

Следствие предполагает, что в 2009 году холдинг «Индустриальный союз Донбасса» получил более $100 млн в ВЭБ на строительство металлопрокатного завода в городе Армавире Краснодарского края со сталеплавильным цехом до 1,5 млн тонн литья в год и двумя прокатными станами общей мощностью до 1,2 млн тонн проката. Однако вскоре после получения кредита господин Мкртчан проект строительства предприятия заморозил, а деньги похитил, считают в СК РФ.

Олег Мкртчан входит в список 100 богатейших людей Украины 2016 года по версии журнала Forbes с состоянием в $127 млн. Его состояние оценивается в 1,25 млрд долларов. Он был одним из сооснователей на Украине донецкого футбольного клуба «Металлург» и в России — краснодарского футбольного клуба «Кубань». 18 декабря 2017 года ИСД заявил о потере фактического контроля над главными активами корпорации в Донецкой Народной Республике — ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод» и ПАО «Экоэнергия».

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