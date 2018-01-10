10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Бизнесмен из России отсудил товарный знак у Roshen

Суд по иску российского предпринимателя прекратил охрану знака «KREMONA» за компанией «Рошен», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщают «Ведомости».

Суд по интеллектуальным правам во вторник, 9 января, удовлетворил иск подмосковного индивидуального предпринимателя Олега Сохацкого к Дочернему предприятию «Кондитерская компания «Рошен» (Киев, Украина) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KREMONA» (№ 423199) в отношении товаров 30-го класса МКТУ (напитки на основе кофе, какао или шоколада; зерновые продукты, готовые к употреблению) вследствие его неиспользования.

В информации на сайте суда говорится, что суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «KREMONA» в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ.

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован на компанию 19 ноября 2010 года до 12 августа 2019 года.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.