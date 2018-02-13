13.02.2018, Киев, Максим Карпенко

2 357 просмотров

Блицкриг в Донбассе невозможен: Прозрение экс-боевика АТО

Украинские националисты признали — даже четыре года вооружения украинской армии не дали ей преимущества над силами ЛНР/ДНР. Об этом в эфире телеканала 112 заявил боевик, лидер запрещенной в РФ группировки «Братство» экс-боевик АТО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинской армии не удастся провести блицкриг на Донбассе без колоссальных потерь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы совсем другие имеем Вооруженные Силы — это, на самом деле, так. То есть, у нас позитивные изменения произошли и в командовании, и что касается поставок, и опыта. Теперь это уже опытная армия.

Но всегда хочется сделать еще больше, ведь, если сегодня — я разговариваю с многими военными руководителями, добровольцами, солдатами, говорю, что в случае дестабилизации Российской Федерации, как быстро мы могли бы освободить Донбасс имеющимися Вооруженными Силами и добровольческими подразделениями?

К сожалению, это не будет быстро. То есть, без аж слишком больших потерь со своей стороны нам это придется делать осторожно и довольно долго. Это можно сделать, но все равно это не будет блистательно.

Это значит, что кондиции Вооруженных Сил не такие, как нам хотелось бы иметь», — заявил Корчинский.