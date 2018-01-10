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10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика

Bloomberg поднял Ахметова в своем рейтинге миллиардеров мира


Украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся с 439 на 393 место в рейтинге топ-500 миллиардеров мира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, состояние олигарха увеличилось на 1,4% — с $4,38 млрд до $4,98 млрд.

Отметим, что Ахметов — единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира. Он является самым богатым человеком Украины.

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