12.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Bloomberg подсчитал: богатств Ахметова Украине хватит, чтобы продержаться ровно 36 дней

Состояния богатейшего украинского капиталиста Рината Ахметова хватит всего на 36 дней функционирования Украины, как государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом свидетельствуют подсчеты издания Bloomberg.

Исследование показало, что чистая прибыль Ахметова по состоянию на конец декабря составила 4,7 млрд долларов, которых хватит на 36 дней функционирования Украины.

Так, эксперты издания проанализировали 49 стран с целью выяснить, сколько дней могло бы функционировать правительство, если бы за это заплатил самый богатый человек этой страны. За коэффициенты были взяты чистая прибыль олигархов с ежедневной стоимостью управления государством.

Выяснилось, что самыми дорогими государствами являются Япония, Польша, США и Китай, где Джек Ма, 16-й самый богатый человек в мире с 47,8 млрд долларов США, может спасти страну всего в течение четырех дней.

Дольше всего олигархи могут спонсировать Кипр (441 день), Грузию (430), Гонконг (191), Малайзию (95), Нигерию (94) и Чили (90).

Напомним, украинский бизнесмен Ринат Ахметов недавно поднялся на 393 место в рейтинге топ-500 миллиардеров мира.