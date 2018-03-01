06.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Боец ДНР «Финиш»: пусть «укропы» приходят, мы их не боимся


Армия ДНР находится в полной боевой готовности и неустанно следит за противником. Поэтому, если ВСУ решат пойти в наступление, то в республике к этому готовы и не боятся.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал боец армии ДНР с позывным «Финиш».

Ф.: Вот это – наш наблюдательный пункт. А это – модернизированный «Утёс». Основные силы находятся в километре, но наблюдают они за нами буквально с этой вот посадки. У них там есть свои «глаза», которые наблюдают за нами, а мы – за ними.

П.Н.: Шумят сильно в последнее время?

Ф.: В последнее время основные – именно ночные прострелы, они боятся, что мы на них нападём.

П.Н.: Странно, технику тянут сюда они, а боятся, что нападём именно мы.

Ф.: Да, и соседей вчера из чего-то очень тяжёлого накрыли.

П.Н.: А соседи – это где? Соседнее подразделение?

Ф.: Докучаевск и так далее…

П.Н.: Если не секрет, то из чего накрыли? Из чего-то тяжёлого? Или просто слышали разрывы?

Ф.: Мне показалось, что из чего-то очень тяжёлого, и это явно были не обычные гранаты и ВОГи, а что-то очень серьёзное, вплоть до танков.

П.Н.: Ожидаете наступления?

Ф.: Мы ожидаем его всё время. Постоянно. Мы на страже, мы «бдим», так что они нам не страшны, мы их не боимся, пусть приходят.

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