31.01.2018

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Боевик «АТО» отжал автомобиль в Артемовске

В Артёмовске, который находится под контролем ВСУ, за незаконное завладение транспортным средством был задержан военнослужащий ВСУ.

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Об этом сообщают на странице в Facebook пресс-центра штаба так называемой АТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военной службой правопорядка проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины данного ЧП. Национальной полицией правонарушение уже внесено в Единый реестр досудебных расследований. Начато следствие», – сообщают в пресс-службе штаба.