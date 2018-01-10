10.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Боевик «АТО» признал, что он и его побратимы воюют за земельные наделы

Ветераны «АТО» уже полгода борются за то, чтобы отменить поправку к постановлению Кабмина о выдаче земли, которая идёт вразрез с Конституцией, но никаких результатов пока что нет. Так происходит потому, что нынешняя Украина – это неправовое государство, в котором закон работает «избирательно», а его министры –непрофессионалы.

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Об этом во время круглого стола «Почему блокируется право участников АТО на первоочередное и бесплатное получение земельных участков и как бойцы собираются этому противостоять» заявил боевик из Житомира Сергей Артёмов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы защищали и защищаем свою родную землю, проливали кровь, а сейчас получается, что какая-то кучка людей заправляет всем только потому, что в стране царит полный бардак. Почему мы, АТОшники, которые воевали и воюют за эту землю, до сих пор не могут добиться отмены какого-то постановления? Война ещё не окончена. Мы не можем скинуть 413-е постановление законно, но ни в одной из областей Украины ничего незаконного не проводилось. У нас есть всё, даже решения суда. Но на сегодняшний день мы по факту ничего не добились. Прошло больше, чем полгода, а земля так и не выдаётся», – заявил он.

Затем бывший боевик выразил надежду, что после сегодняшней мирной акции что-то изменится в лучшую сторону:

«Сегодня у нас была действительно мирная акция, которую журналисты других каналов обязательно осветят и покажут уровень наших силовых органов, когда для охраны митингующих на 100 АТОшников приходилось порядка 300 человек национальной гвардии. Приятно, когда идёшь по городу и видишь, как идёт рота и охраняет тебя, но я не думаю, что это – европейский уровень. А когда кто-то с верховенства кричит, что мы идём в Европу, мне кажется, что нас вообще затаскивают в район стран третьего мира», – подчеркнул он.

Артёмов выразил надежду, что после сегодняшней акции люди увидят, что происходит вокруг, и начнут как-то группироваться вместе.

По его мнению, на всех государственных зданиях уже давно надо, как минимум, вешать флаг «Roshen».

«Это наша земля, и мы должны быть её хозяевами, а не три человека, которые будут тут всем рулить», – подчеркнул он.

Сергей Артёмов рассказал, что после летней пресс-конференции боевики обращались к генпрокурору с просьбой разобраться в поправке №413.

«Когда постановление, которое полностью нарушает закон и Конституцию Украины, подписывает премьер-министр вместе со своими юристами, за подобное надо возбуждать уголовные дела. Это – вопрос национального уровня. Земля – это национальное достояние, а его полностью игнорируют, как и Конституцию», – заявил он.

По мнению бывшего боевика, Украина в нынешнем её состоянии – это образец полнейшего беззакония:

«Мне когда-то сказали, чтобы я никогда не говорил, что наше государство – не правовое. Так вот, на сегодняшний день оно – не правовое. Закон у нас работает для одних, а для других у нас – беззаконие, кто что хочет, тот то и делает, и мы это видим каждый день».

Артёмов обратил внимание на то, что нынешние украинские министры – это люди, занимающие чужие места:

«У нас все министры – люди, занимающие не свои места, они не профессионалы. С этим надо что-то делать. В стране социальный уровень падает хуже некуда, дети читать скоро разучатся!», — сетует он.