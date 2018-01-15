15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Боевикам «АТО» на Донбассе для поднятия боевого духа показывают фильм «Киборги»

В зоне боевых действий на Донбассе длится 7-дневный специальный показ пропагандистского игрового фильма «Киборги» для украинских военных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

«В районе АТО продолжается семидневный специальный показ фильма «Киборги» для защитников Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает о двух неделях из жизни батальона украинских военных в Донецком аэропорту в сентябре 2014 года.

В широком украинском прокате фильм вышел 7 декабря 2017 года.

По словам режиссера ленты, фильм «Киборги» будут подавать на участие в кинопремии «Оскар» от Украины.