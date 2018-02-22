22.02.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Боевики «АТО» на Донбассе устроили между собой поножовщину

Трое солдат ВСУ в зоне «АТО» получили ножевые ранения в результате внутренней разборки.

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Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Состояние воинской дисциплины и боевой готовности военнослужащих ВСУ в зоне проведения «АТО» находится на крайне низком уровне. Продолжаются пьянство, наркомания и случаи дезертирства», – отметил он.

Разложение дисциплины и дезертирские настроения приводят к очередным небоевым потерям среди и без того существенно недоукомплектованных частей ВСУ.

«Так, в 54-й бригаде в результате внутренней разборки ножевые ранения получили трое военнослужащих. Там же в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии сильного алкогольного опьянения ранен один военный», – рассказал полковник.

«В 80-й бригаде ВСУ от взрыва склада с боеприпасами на территории Счастьинской ТЭС один военнослужащий бригады погиб и двое получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, один военнослужащий, находясь на боевом дежурстве в состоянии наркотического опьянения, решил совершить суицид, но сил хватило только на выстрел в руку», – добавил Филипоненко.