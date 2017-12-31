|5 396 просмотров
Боевики АТО начали сами подрываться на новогодних фейерверках
В преддверии новогодних праздников в рядах ВСУ отмечается низкий уровень морально-психологического состояния, процветает дезертирство, пьянство, которые ведут к небоевым потерям.
Об этом в пресс-центре ВС ЛНР сообщил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Так, 23 декабря, старший лейтенант Фурса самостоятельно покинул пункт временной дислокации 54 отдельной мотопехотной бригады. По словам сослуживцев, офицер долгое время не был в отпуске. Несмотря на многочисленные просьбы, командование бригады отказывалось отпустить его на новогодние праздники к семье. На данный момент полиция и военная комендатура проводит розыскные мероприятия», – сообщает Марочко.
Также, в связи с употреблением спиртных напитков, участились случаи травматизма и небоевых потерь среди личного состава противника.
«Так, 29 декабря, при подготовке к новогоднему фейерверку, вследствие неосторожного обращения с взрывными устройствами, в состоянии алкогольного опьянения двое военнослужащих 25 батальона 54 отдельной мотопехотной бригады ВСУ получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы. Командир батальона скрывает данное происшествие от командования бригады», – рассказали в пресс-службе.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|«
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.