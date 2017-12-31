31.12.2017, Луганск, Владимир Гладков

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Боевики АТО начали сами подрываться на новогодних фейерверках

В преддверии новогодних праздников в рядах ВСУ отмечается низкий уровень морально-психологического состояния, процветает дезертирство, пьянство, которые ведут к небоевым потерям.

Об этом в пресс-центре ВС ЛНР сообщил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так, 23 декабря, старший лейтенант Фурса самостоятельно покинул пункт временной дислокации 54 отдельной мотопехотной бригады. По словам сослуживцев, офицер долгое время не был в отпуске. Несмотря на многочисленные просьбы, командование бригады отказывалось отпустить его на новогодние праздники к семье. На данный момент полиция и военная комендатура проводит розыскные мероприятия», – сообщает Марочко.

Также, в связи с употреблением спиртных напитков, участились случаи травматизма и небоевых потерь среди личного состава противника.

«Так, 29 декабря, при подготовке к новогоднему фейерверку, вследствие неосторожного обращения с взрывными устройствами, в состоянии алкогольного опьянения двое военнослужащих 25 батальона 54 отдельной мотопехотной бригады ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы. Командир батальона скрывает данное происшествие от командования бригады», – рассказали в пресс-службе.