29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Боевики «АТО» появятся на украинских монетах

Национальный банк Украины планирует создать новую серию монет из недрагоценных металлов. Первая партия выйдет номиналом в 10 гривен в количестве 1 млн. монет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает UBR.uа ссылаясь на телеграмму НБУ № 50-0027/5210.

На 2018 год центробанк анонсировал три спецвыпуска монет из серии «Вооруженные Силы Украины»: «Защитникам Донецкого аэропорта», «День украинского добровольца» и «100-летия создания Украинского военно-морского флота».

Первая монета — «Защитникам Донецкого аэропорта» — будет запущена в денежный оборот страны 30 января, говорится в документе НБУ. Она получит номинал 10 грн.

«Будет посвящена чествованию мужества и героизма защитников Донецкого аэропорта — „киборгам“, оборонявшим его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины», — говорится в нацбанковской телеграмме.

Эскиз монеты не публикуется. Зато в Нацбанке дали детальное описание нового изделия.

Там сообщили, что на аверсе монеты размещены: вверху слева — надпись УКРАИНА (полукругом), под которой год чеканки монеты (2018) и малый Государственный Герб Украины. В центре — стилизованная композиция: две мужские руки с оружием разных эпох, символизирующий защитников Украины разных времен. На зеркальном фоне расположены надписи: ЗА ЧЕСТЬ! ЗА СЛАВУ! ЗА НАРОД! А внизу слева — номинал 10 гривен на стилизованном фрагменте щита. Справа — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг. Справа — простреленная арматура с вертикальными надписями: киборг.UA/26•05•2014/21•01•2015.

Монета станет массовой, ее заявленный тираж составил 1 млн. экземпляров.

Ее реализацией займутся нацбанковские подразделения в регионах, а также два госбанка — Ощадбанк и Укргазбанк.