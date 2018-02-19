19.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Скандал, Украина

Боевики «АТО» продолжают убивать друг друга


В результате неосторожного обращения с оружием украинский военнослужащий застрелил своего сослуживца.

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Об этом сообщается на официальной странице пресс-центра штаба «АТО» в социальной сети «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ЧП произошло в одной из военных частей, личный состав которой выполняет боевое задание в районе проведения «АТО», отмечается в сообщении.

«По предварительной информации, 18 февраля вследствие неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил своего сослуживца. На месте происшествия раненому оказали первичную медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего. Причины и подробности ЧП уточняются представителями Военной службы правопорядка ВСУ. По данному факту открыто уголовное дело, ведётся следствие», − говорится в сообщении.

Напомним, что ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал о том, что двое военнослужащих ВСУ расстреляли четырёх своих сослуживцев.

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