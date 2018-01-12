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12.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Культура, Россия, Украина

Боевики АТО сколотили рэкет-бригады для шантажа артистов


На Украине процветает псевдопатриотический рэкет, когда так называемые активисты «прессуют» неугодных артистов, выставляя им суммы, уплата которых позволяет избежать претензий. Об этом в эфире телеканала 112 завил известный украинский пропагандист, телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, всей этой шумихой вокруг артистов, выступающих в России, отвлекается внимание украинского общества от насущных проблем.

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«У меня ощущение, что нас с вами держат за стадо баранов и отвлекают общество от более насущных вопросов. Например, давайте говорить о том, что коррупция процветает, что у нас много постов высоких в государстве занимают агенты ФСБ, это важный вопрос. А когда опять на артистов — это уже не смешно, а пошло… У нас сегодня к ряду артистов приходят люди с непонятной внешностью, требуют с них деньги за то, чтобы не блокировать их концерты, не срывать, не иметь к ним претензий. Так называемые активисты. Ну, рэкет, чистый рэкет, это бандиты», — заявил Гордон.

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