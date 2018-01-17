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Боевики «АТО» снова требуют от Гройсмана землю
Около сотни боевиков «АТО» проводят под Кабинетом министров Украины митинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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АТОшники недовольны принятием Стратегии совершенствования управления в сфере использования и охраны земель и требуют от правительства отменить постановление о ее принятии. Стратегия ограничивает выдачу разрешений на земельные участки участникам АТО 25% от площади земель, реализованных за предыдущий период на открытых аукционах соответствующими управлениями Госгеокадастров.
Сегодня на заседании правительства рассматривается постановление о внесении изменений в Стратегию. Собравшиеся держат плакаты с надписями «Землю – тем, кто ее защищает», «Требуем от мены постановления № 413 от 7.6. 2017», «Отстаиваем свои конституционные права на землю».
Выдача земельных участков – практически единственная льгота для участников «АТО», а постановление Кабмина фактически лишило их этой льготы, заявляют участники акции.
Напомним, это уже не первая акция боевиков «АТО» с подобными требованиями». О предыдущих протестах также сообщал «ПолитНавигатор».
Метки: боевики "АТО", Земля, Кабмин, протесты
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