 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Вооруженные силы, Киев, Недвижимость, Общество, Политика, Сельское хозяйство, Скандал, Украина

Боевики «АТО» снова требуют от Гройсмана землю


Около сотни боевиков «АТО» проводят под Кабинетом министров Украины митинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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АТОшники недовольны принятием Стратегии совершенствования управления в сфере использования и охраны земель и требуют от правительства отменить постановление о ее принятии. Стратегия ограничивает выдачу разрешений на земельные участки участникам АТО 25% от площади земель, реализованных за предыдущий период на открытых аукционах соответствующими управлениями Госгеокадастров.

Сегодня на заседании правительства рассматривается постановление о внесении изменений в Стратегию. Собравшиеся держат плакаты с надписями «Землю – тем, кто ее защищает», «Требуем от мены постановления № 413 от 7.6. 2017», «Отстаиваем свои конституционные права на землю».

Выдача земельных участков – практически единственная льгота для участников «АТО», а постановление Кабмина фактически лишило их этой льготы, заявляют участники акции.

Напомним, это уже не первая акция боевиков «АТО» с подобными требованиями». О предыдущих протестах также сообщал «ПолитНавигатор».

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