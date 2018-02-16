16.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Боевики АТО уже не хотят быть пушечным мясом и покидают прифронтовую зону

В Киеве стало больше людей в камуфляже, чем в прифронтовых городах, поскольку украинцы не хотят воевать.

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Об этом в эфире 5 канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила Елена Белозерская, националистка-снайперша, боевик так называемой УДА, подконтрольной экс-главе «Правого сектора» Дмитрию Ярошу.

«Общество не готово нести не только жертвы, но и убытки, лишения. И власть, поскольку у нас демократия, выборы, все это не отменено, власть не может обидеть свой электорат применением непопулярных мер. Таких, как тотальная мобилизация, как перевод экономики полностью на военные рельсы. Без этого мы эту войну не выиграем. А если власть так сделает, то электорат за нее не проголосует, поэтому власть на это никогда не пойдет. Народ не хочет, а власть не может его заставить», — сказала националистка.

Также она сравнила Мариуполь с Киевом, где практически не ощущается война.

«В последние два года я воевала в районе Мариуполя, я знаю этот город. Мариуполь — 10 километров до линии фронта, он такой же самый, как Киев. Спокойная жизнь, там почти не чувствуется войны. В какое-то время там было больше людей в военной форме, чем, например, в Киеве. Сейчас в Киеве уже больше можно увидеть», — заявила Белозерская.